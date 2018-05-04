محلل فلسطيني: مقبلون على كارثة في الفترة المقبلة



وأضاف "صافي" في لقاء مع برنامج "العرب في أسبوع"، المذاع على قناة TEN الفضائية، أن هذا القرار يعني هدم كل عملية السلام، المستمرة منذ 24 عاما، في اتفاقية أوسلو ومازالت محلك سر.



وتابع المحلل السياسي، أن الحال في الضفة الغربية لا يسر عدو ولا حبيب، ومحاولات لتهويد القدس، ويجب على الرئيس محمود عباس أن يعلن رفع كافة الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد بعض الفلسطينين في غزة، مثل قطع المرتبات.

قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إننا مقبلون الفترة القادمة على كارثة، وهي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.