كواليس الحياة الزوجية لإسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني
الجمعة 04/مايو/2018 - 03:44 ص
مريانا يوسف
كشفت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح،عن كواليس حياتها الزوجية مع نجم مسرح مصر الفنان الشاب حمدي الميرغني.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الراديو بيضحك"علي إذاعة "9090" إلى أن الميرغني يساعدها في أعمال المنزل، وذلك بعد إجرائه مداخلة هاتفية بالبرنامج مازح فيها زوجته قائلًا: "أنا مش بشارك إسراء في البيت دي هي اللي بتشاركني'.
ولفت إلى أن إسراء تجيد طهي الأكلات غير المصرية، وتنوع بين الأكلات المختلفة من بينها الطعام السوري والمغربي وغيره، كما لا تفضل المجاملات على الطعام الذي تطهيه.
يذكر أن الموسم الجديد لـ "مسرح مصر" يعود بعد شهر رمضان المبارك.
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