كواليس الحياة الزوجية لإسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني

كشفت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح،عن كواليس حياتها الزوجية مع نجم مسرح مصر الفنان الشاب حمدي الميرغني.





وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الراديو بيضحك"علي إذاعة "9090" إلى أن الميرغني يساعدها في أعمال المنزل، وذلك بعد إجرائه مداخلة هاتفية بالبرنامج مازح فيها زوجته قائلًا: "أنا مش بشارك إسراء في البيت دي هي اللي بتشاركني'.



