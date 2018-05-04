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سيميوني: مارسيليا فريق معقد.. وكوستا الأكثر حسما في أتلتيكو

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:44 ص
سيميوني: مارسيليا فريق معقد.. وكوستا الأكثر حسما في أتلتيكو
دييجو سيميوني
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منى العوضي
 

 

 

نجح فريق أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، في التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تخطى عقبة أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف خلال مباراتي الذهاب والإياب، ويواجه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في النهائي.

 

وقال المدرب الأرجنتيني سيميوني خلال تصريحات بعد مباراته أمام الأرسنال: "إنه عمل رائع للنادي والجهاز الفني واللاعبين الذين نجحوا في الوصول للنهائي الأوروبي، لقد اتخذنا خطوة مهمة للغاية ولكننا نأمل أن يأتي شيء أفضل من الفوز بالدوري الأوروبي".

 

وتابع: "فريق مارسيليا معقد وسريع، لعب مباراة صعبة أمام سالزبورج النمساوي وسوف يكون نهائي كبير، أنا ممتن للنادي الذي اعتمد علينا في وقت معين ونأمل أن نستمر في إعطائه الأفضل".

 

وتحدث سيميوني أيضًا عن الجو المذهل الذي شهده ملعب متروبوليتان واندا، قائلًا: "إن الملاعب تحصل على قوتها من الانتصارات الهامة واللحظات الحاسمة، إنه استاد غير عادي، والفريق كان يحتاج لهذه الجماهير في تلك اللحظات الصعبة".

 

واختتم: "لقد أصبح دييجو كوستا مهمًا للفريق وحاسمًا، إنه مهاجم غاضب والفريق يحتاج لذلك".

 

ويحلم سيميوني في تحقيق اللقب الثالث من اليوروباليج في تاريخ الأتلتيكو بعدما فاز بالبطولة في عامي: 2010 - 2012.

 

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