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بعد اقتراب نهاية الموسم.. مشوار وأرقام الأندية الهابطة للدرجة الثانية رسميا

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:37 ص
بعد اقتراب نهاية الموسم.. مشوار وأرقام الأندية الهابطة للدرجة الثانية رسميا
النصر
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عمر عبد العزيز
 

أوشكت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على الإنتهاء، ويتبقى فقط عدة مواجهتان مؤجلتان، يسدل بعدهما الستار على هذه البطولة.

 

ونجح النادي الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري في حسم لقب الدوري لصالحه، قبل انتهاء البطولة بعدة جولات، فيما تأكد رسميًا هبوط ثلاثة أندية، وهي: طنطا والرجاء والنصر.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مشوار وأرقام الثلاثي الهابط لدوري المظاليم، على النحو التالي:

 

*الرجاء:

 

اختتم نادي الرجاء المطروحي منافسات الدوري الممتاز بالمركز السادس عشر، بعد أن مرت عليه 34 جولة، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في 12 وخسر في 17 مباراة، وله من الأهداف 24 هدفا واستقبلت شباكه 53 هدفا، برصيد 27 نقطة.

 

*طنطا:

 

أنهى نادي طنطا موسمه بالدوري في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بعد أن لعب 34 جولة، حقق خلالها الفوز في 4 مباريات والتعادل في 14 مباراة، بينما خسر 16 مباراة، أحرز لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 44، وجمع من النقاط 26 نقطة.

 

*النصر:

 

أتم نادي النصر منافساته بالدوري المصري في المركز الثامن عشر والأخير، بعد أن لعب 34 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات، بينما خسر 20 مباراة، نجح لاعبوه في تسجيل 33 هدفا، فيما تلقت شباكه 60، برصيد 22 نقطة.

 

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