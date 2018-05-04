يوسف زيدان يناقش "الإسلام وأصول الحكم" في "رحيق الكتب".. الأحد
الجمعة 04/مايو/2018 - 03:29 ص
شيماء عطية
يناقش الكاتب والروائي يوسف زيدان، كتاب "الإسلام وأصول الحكم" في فقرة "رحيق الكتب" في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON E" مع الإعلامي عمرو أديب، الأحد المقبل.
وكتب "زيدان" عبر حسابه الوسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حسب اختيار الجمهور، سيكون كتاب (الإسلام وأصول الحكم) هو موضوع حلقة يوم الأحد القادم (رحيق الكتب) حيث نال 740 صوتًا ، مقابل 620 صوتًا لكتاب فرويد "تفسير الأحلام" و 140 تعليقًا عامًا، بلا اختيار محدد".
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