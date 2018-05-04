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القيادة العامة للجيش الليبي تؤكد تقدم قواتها نحو مدينة درنة

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:30 ص
القيادة العامة للجيش الليبي تؤكد تقدم قواتها نحو مدينة درنة
خليفة حفتر
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وكالات
 
أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، اليوم الجمعة 4 مايو 2018، أن قوات الجيش الليبي تتقدم في عدة محاور القتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيرًا إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة"، مشيراً إلى أنه، وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أنه "قد اقتربت ساعة الحسم وستدخل قوات الجيش الليبي مدينة درنة فاتحين بعد هلاك كل الإرهابيين وزبانيتهم".

يشار إلى أن القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر، أعطى أوامره إلى آمر مجموعة عمليات عمر المختار لواء سالم الرفادي، باتخاذ كافة التجهيزات والتدابير لمواجهة تجمعات و مواقع الإرهابيين المسيطرين على مدينة درنة.

يذكر أن مدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة".

ويسود جدل في ليبيا منذ أن شدد الجيش حصاره على المدينة، إذ انقسم الليبيون إلى مؤيد للحصار والعملية العسكرية لتحرير المدينة ورافض لتحميل الآلاف من المدنيين مسؤولية ما يقوم به المئات من الإرهابيين.
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