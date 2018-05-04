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عرض فيلم "ناس الجدران" في "سيماتك".. السبت

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:13 ص
عرض فيلم ناس الجدران في سيماتك.. السبت
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شيماء عطية
 

يعرض "سيماتك.. مركز الفيلم البديل" فيلم "ناس الجدران" للمخرج شريف فتحي سالم، في السابعة مساء السبت الموافق ٥ مايو الجاري، على أن يلي العرض ندوة مع المخرج لمناقشة الفيلم.


تدور أحداث الفيلم في كل من بلفاست بأيرلندا الشمالية، ونيقوسيا بقبرص، وبيت لحم بفلسطين وتشترك المدن الثلاثة فيما بينها كونها مقسمة بجدران فاصلة. 


سكان تلك المدن إما أنهم ممنوعون من العبور إلى مناطق محددة في مواطنهم، أو أنهم يجب أن يخضعوا لسيطرة آخرين لدى رغبتهم العبور من جانب إلى الآخر. 


وفي حالات أخرى، قد يتعرضون إلى الحبس في بعض المناطق إذا ما أغلقت بوابات الجدران ويروي الفيلم قصة هؤلاء السكان، ومعاناتهم اليومية.


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