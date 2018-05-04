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القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر يونايتد اليوم الجمعة 4-5-2018 بالدوري الإنجليزي

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:15 ص
القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر يونايتد اليوم الجمعة 4-5-2018 بالدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 

يواجه نادي برايتون، منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة 4-5-2018 على ملعب "فالمر ستاديوم" في الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بينما يحل نادي برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

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