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رئيس الجمهورية يوجّه برقية تهنئة لنقيب الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:14 ص
رئيس الجمهورية يوجّه برقية تهنئة لنقيب الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة
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محمد وليد الجموسي
 
 وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس الخميس، رسالة تهنئة لرئيس النقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين ناجي البغوري، ومن خلاله إلى كلّ الصّحفيين التّونسيين، بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة.
ونوه رئيس الجمهورية في برقيته، ب « المسؤوليّات الجسام التي يتحملها الصحفيّون، في هذه الظّروف الدّقيقة التي تمرّ بها البلاد، بحكم إئتمانهم على نقل الحقائق وإنارة الرأي العام، والمساهمة في إنجاح المسار الديمقراطي، وصون التعددية الفكرية والسياسية ».
وأكد أن دعمه لحريّة الإعلام هو خيار لا رجعة فيه، معبرا عن عزمه على مزيد ترسيخها وتطويرها، والعمل على توفير الظّروف الكفيلة بصون كرامة الصّحفيين، وممارسة مهنتهم في كنف الحرّية والمسؤولية والإلتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
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