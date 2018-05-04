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وزارة الفلاحة : تطور في قيمة صادرات تونس من الغلال خلال الموسم الحالي

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:12 ص
وزارة الفلاحة : تطور في قيمة صادرات تونس من الغلال خلال الموسم الحالي
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محمد وليد الجموسي
 
أكدت معطيات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ  صادرات تونس من الغلال، في الفترة  من 2 جانفي الى 2 ماي 2018، تطورت بقيمة تناهز 2ر7706 مليون دينار مقابل 2ر3915 مليون دينار، خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، اي بزيادة تناهز97 بالمائة، وفق معطيات لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأفادت نفس المعطيات ان كميات صادرات الغلال للموسم الحالي زادت بنسبة 180 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، لتصبح في حدود 4ر1342 طن مقابل 7ر478 طن.
ويرجع هذا الارتفاع، حسب بلاغ للوزارة ، إلى عودة السوق الليبية التي تمثل 40 بالمائة من مجموع الكميات المصدرة، مع تطور نسق التصدير إلى كل من ايطاليا
(160 بالمائة) وقطر (1070 بالمائة)، بالإضافة إلى ظهور أسواق جديدة كسلطنة عمان وبلجيكيا.
وتصدر تونس خاصة الخوخ (بقيمة 1ر2 مليون دينار) والتوت البري « الفرومبواز » (بقيمة 7ر1 مليون دينار) والتين الشوكي (بقيمة 8ر0 مليون دينار).

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