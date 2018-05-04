صالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس ينظم للمرّة الأولى مسابقة حول اللمجة الصحية للأطفال

تحتضن صفاقس انطلاقا من 9 ماي وحتى 13 من نفس الشهر الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية في دورته 12.

و يعنى الصالون بقطاع الفلاحة باختصاصاتها المتنوعة والمتفرعة، والصناعات الغذائية على تنوعها وتطورها .

وقد عقدت هيئة تنظيم الصالون وهي جمعية معرض صفاقس الدولي ندوتها الصحفية مؤخرا لتقديم أهم تفاصيل الدورة وبرنامج المنتدى العلمي وأبرز الدول المشاركة في فعالياته مع التاكيد على جانب التجديد والتطوير في بعض فقرات الصالون .

وما سيحسب لهذه الدورة هو تخصيصها ولأول مرة مسابقة أطلقت » كيدز لمجة » وهي مفتوحة لتقديم لمجة للأطفال تكون صحية وبيولوجية وعلى الطريقة التقليدية ، يتم فيها استثمار منتوجاتنا الطبيعية ويشرف عليها مختصون من المعهد الوطني للتغذية وخبراء في مجال الصناعات الغذائية والصحية. الى جانب مسابقات أخرى في مجال صناعة الحلويات التقليدية وأيضا تسمين العجول وغيرها التي تدخل في اطار تنشيط الصالون واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزائرين .

وقد أفاد السيد عبد اللطيف الزياني رئيس جمعية المعرض بأن الصالون يشهد تطورا من دورة الى أخرى سواء من حيث عدد العارضين والمشاركين أو من حيث عدد الزوار الوافدين عليه .

وستعرف هذه الدورة مشاركة 105 عارضا من تونس مع 14 مشاركة أجنبية مباشرة و32 مشاركة أجنبية غير مباشرة.