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الاذاعة التونسية تتحصل على رخصة بث الإذاعة المرئية

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:09 ص
الاذاعة التونسية تتحصل على رخصة بث الإذاعة المرئية
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محمد وليد الجموسي
 
أعلن رئيس مدير عام مؤسسة الاذاعة التونسية عبد الرزاق الطبيب خلال حفل انتظم بمقر المؤسسة مؤخرا لتكريم الفائزين في مختلف المسابقات بالدورة التاسعة عشرة لمهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية الأحد الماضي، حصول الإذاعة التونسية على رخصة بث الإذاعة المرئية.
وهذه الرخصة تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا لأول مرة في تونس على أن ينطلق البث في الذكرى الثمانين للإذاعة التونسية في أكتوبر القادم.
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