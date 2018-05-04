ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عملية تصويت بيضاء لتدريب التلاميذ على ممارسة الديمقراطية بالمحيط التربوي

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:07 ص
عملية تصويت بيضاء لتدريب التلاميذ على ممارسة الديمقراطية بالمحيط التربوي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتعاون مع وزارة التربية، أمس الخميس  عملية تصويت بيضاء بالمدرسة الابتدائية بباب سويقة لتدريب التلاميذ على ممارسة الديمقراطية بالمحيط التربوي.
وتم خلال هذه العملية استعمال « حقيبة اليقظة الديمقراطية » التي تحتوي على جذاذات تمارين للتلاميذ وأدلة تحمل اسم « التلميذ المواطن » اضافة الى ملصقات وأدوات لمحاكاة عملية التصويت ».
وحضر هذه العملية البيضاء، التي تهدف الى ترسيخ ثقافة المواطنة لدى الناشئة، ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة التربية ومكونات المجتمع المدني وعدد من أولياء التلاميذ..

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 5:10:31 AM