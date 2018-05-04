عملية تصويت بيضاء لتدريب التلاميذ على ممارسة الديمقراطية بالمحيط التربوي

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتعاون مع وزارة التربية، أمس الخميس عملية تصويت بيضاء بالمدرسة الابتدائية بباب سويقة لتدريب التلاميذ على ممارسة الديمقراطية بالمحيط التربوي.

وتم خلال هذه العملية استعمال « حقيبة اليقظة الديمقراطية » التي تحتوي على جذاذات تمارين للتلاميذ وأدلة تحمل اسم « التلميذ المواطن » اضافة الى ملصقات وأدوات لمحاكاة عملية التصويت ».

وحضر هذه العملية البيضاء، التي تهدف الى ترسيخ ثقافة المواطنة لدى الناشئة، ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة التربية ومكونات المجتمع المدني وعدد من أولياء التلاميذ..



