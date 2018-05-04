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نقيب الصحفيين: لا يوجد صحفي واحد في مصر محبوس بقضية نشر

الجمعة 04/مايو/2018 - 03:15 ص
نقيب الصحفيين: لا يوجد صحفي واحد في مصر محبوس بقضية نشر
عبدالمحسن سلامة
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نعيم يوسف
 
أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه لا يوجد صحفي واحد في مصر محبوس في قضية نشر.

وأشار "سلامة"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إلى أن هناك نوعية أخرى من القضايا لزملاء قد نتفق أو نختلف معها، مثل تمويل كيانات إرهابية وغيرها.

وشدد على أنه يرفض حجب بعض المواقع الإخبارية الملتزمة بالقواعد، ويؤيد حجب المواقع الخارجية، لافتا إلى أنه يتحدث مع المجلس الأعلى للإعلام لإعادة تشغيل المواقع الملتزمة.

ولفت إلى أن هناك اجتماعا قريبا مع وزير الداخلية للحديث بشأن بعض الصحفيين المحبوسين.
المزيد عن: نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة جابر القرموطي الصحفيين
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