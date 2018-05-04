هل مشاهدة المسلسلات في شهر رمضان تفسد الصيام؟.. أمين فتوى الإفتاء يرد



وأضاف "عبدالسميع"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الصيام له أركان، وشروط، والمسلم الذي يصوم طوال النهار حتى المغرب فصيامه صحيح.



وشدد على أنه حتى الذهاب إلى السينما أو مشاهدة أفلام في نهار رمضان لا تفسد الصيام.



ولفت إلى أن هناك مسلسلات وأفلام تعرض بعض الأشياء التي لا تجوز، وهذا يدعو الدين للتنزه عنه، مشددا على أنه "لا يستحب" للصائم أن يتابع هذا.

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مشاهدة المسلسلات في شهر رمضان لا تفسد الصيام.