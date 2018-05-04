ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 04 - 05 - 2018

الجمعة 04/مايو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 04 - 05 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
طباعة
 
*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  04 - 05 - 2018

** أحـــداث

* 823 - البابا باسكال الأول يتوج لوثر الأول ملكًا على إيطاليا.

* 1081 - تتويج ألكسيوس الأول كومنينوس على عرش الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية، ليكون أول الأباطرة الكومنينيين.

* 1799 - الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في الصعيد.

* 1822 - إبعاد عمر مكرم عن القاهرة إلى طنطا بأمر من محمد علي باشا.

* 1955 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.

* 1973 - إطلاق المسبار الفضائي بيونير 11.

* 1980 - السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.

* 1984 - لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.

* 1988 - اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية "الجابرية" أثناء رحلتها من تايلاند إلى الكويت، ودامت عملية الاختطاف 16 يومًا قتل خلالها مواطنان كويتيان وألقيت جثتاهما من الطائرة.

* 1999 - ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي استعدادًا لمحاكمتهما بسبب الاشتباه بتسببهما بتفجير طائرة بان أم الأمريكية فوق لوكربي عام 1988.

* 2007 - الإفراج عن 15 جنديًا بريطانيًا كانوا محتجزين في إيران.

* 2014 - العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار زُحل، وهو إنسيلادوس يتمتَّع بمحيطٍ من المياه السائلة أسفل سطحه المُتجمد.

* 2014 - إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية.

* 2016 - استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلاوغسون بعد تسريب وثائق بنما.


** مـــوالـــيــد

* 1588 - توماس هوبز، فيلسوف وعالم رياضيات إنجليزي.

* 1684 - الإمبراطورة كاثرين الأولى، إمبراطورة روسيا السادسة في الإمبراطورية الروسية.

* 1827 - جوزف ليستر، طبيب بريطاني.

* 1832 - جول فاري، سياسي فرنسي.

* 1908 - بيت ديفيس، ممثلة أمريكية.

* 1929 - إيفار جيفيير، عالم فيزياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.

* 1938 - إيمان، ممثلة مصرية.

* 1942 - ملحم بركات، مغني وملحن لبناني.

* 1946 - حلمي محمد القاعود، أديب وكاتب وأكاديمي مصري.

* 1946 - جين آشر، ممثلة إنجليزية.

* 1947 - غلوريا ماكاباغال أرويو، رئيسة الفلبين.

* 1972 - جونكو تاكيوتشي، ممثلة أداء صوتي يابانية.

* 1976 - سيموني إنزاغي، لاعب كرة قدم إيطالي.

* 1976 - فيرناندو موريانتس، لاعب كرة قدم إسباني.

* 1979 - تيمو هيلدبراند، حارس مرمى كرة قدم ألماني.

* 1982 - توماس هيتزلسبيرغر، لاعب كرة قدم ألماني.


** وفـــيــات

* 1697 - الملك كارل الحادي عشر، ملك السويد.

* 1964 - دوغلاس ماكارثر، جنرال أمريكي.

* 1967 - هرمان مولر، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1946.

* 1968 - أميرة أمير، ممثلة مصرية.

* 1975 - شيانج كاي شيك، رئيس تايوان.

* 1976 - هوارد هيوز، طيار ومنتج أفلام سينمائية أمريكي.

* 1987 - نعمان عاشور، كاتب مصري.

* 1999 - عبد الرزاق البصير، أديب كويتي.

* 2005 - سول بيلو، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1976.

* 2008 - شارلتون هيستون، ممثل أمريكي.

* 2011 - باروخ بلومبرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.

* 2012 - بينجو وا موثاريكا، رئيس مالاوي.

* 2017 - الطاهر أحمد مكي، أكاديمي وباحث وناقد ومترجم مصري.


** أعـــيـــاد ومــنـــاســبــات

* يوم الطفل الفلسطيني.

* يوم الشجرة في كوريا الجنوبية.

* مهرجان تشينغ مينغ في التقويم الصيني.
المزيد عن: وفيات 4 مايو مواليد 4 مايو مايو شهر مايو زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات 4 مايو احداث 4 مايو 4 مايو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2017/2018
ريد بول سالزبورغ - النمسا
2
x
21:05
0
مارسيليا - فرنسا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
1
x
21:05
0
آرسنال - إنجلترا
الدوري السعودي للمحترفين
الطائي
0
x
18:25
1
أحد
كأس رئيس الدولة الإماراتي
العين
2
x
16:05
1
الوصل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/3/2018 11:30:00 PM