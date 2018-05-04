زي النهاردة بتاريخ 04 - 05 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 04 - 05 - 2018

** أحـــداث





* 823 - البابا باسكال الأول يتوج لوثر الأول ملكًا على إيطاليا.





* 1081 - تتويج ألكسيوس الأول كومنينوس على عرش الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية، ليكون أول الأباطرة الكومنينيين.





* 1799 - الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في الصعيد.





* 1822 - إبعاد عمر مكرم عن القاهرة إلى طنطا بأمر من محمد علي باشا.





* 1955 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.





* 1973 - إطلاق المسبار الفضائي بيونير 11.





* 1980 - السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.





* 1984 - لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.





* 1988 - اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية "الجابرية" أثناء رحلتها من تايلاند إلى الكويت، ودامت عملية الاختطاف 16 يومًا قتل خلالها مواطنان كويتيان وألقيت جثتاهما من الطائرة.





* 1999 - ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي استعدادًا لمحاكمتهما بسبب الاشتباه بتسببهما بتفجير طائرة بان أم الأمريكية فوق لوكربي عام 1988.





* 2007 - الإفراج عن 15 جنديًا بريطانيًا كانوا محتجزين في إيران.





* 2014 - العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار زُحل، وهو إنسيلادوس يتمتَّع بمحيطٍ من المياه السائلة أسفل سطحه المُتجمد.





* 2014 - إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية.





* 2016 - استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلاوغسون بعد تسريب وثائق بنما.









** مـــوالـــيــد





* 1588 - توماس هوبز، فيلسوف وعالم رياضيات إنجليزي.





* 1684 - الإمبراطورة كاثرين الأولى، إمبراطورة روسيا السادسة في الإمبراطورية الروسية.





* 1827 - جوزف ليستر، طبيب بريطاني.





* 1832 - جول فاري، سياسي فرنسي.





* 1908 - بيت ديفيس، ممثلة أمريكية.





* 1929 - إيفار جيفيير، عالم فيزياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.





* 1938 - إيمان، ممثلة مصرية.





* 1942 - ملحم بركات، مغني وملحن لبناني.





* 1946 - حلمي محمد القاعود، أديب وكاتب وأكاديمي مصري.





* 1946 - جين آشر، ممثلة إنجليزية.





* 1947 - غلوريا ماكاباغال أرويو، رئيسة الفلبين.





* 1972 - جونكو تاكيوتشي، ممثلة أداء صوتي يابانية.





* 1976 - سيموني إنزاغي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1976 - فيرناندو موريانتس، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1979 - تيمو هيلدبراند، حارس مرمى كرة قدم ألماني.





* 1982 - توماس هيتزلسبيرغر، لاعب كرة قدم ألماني.









** وفـــيــات





* 1697 - الملك كارل الحادي عشر، ملك السويد.





* 1964 - دوغلاس ماكارثر، جنرال أمريكي.





* 1967 - هرمان مولر، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1946.





* 1968 - أميرة أمير، ممثلة مصرية.





* 1975 - شيانج كاي شيك، رئيس تايوان.





* 1976 - هوارد هيوز، طيار ومنتج أفلام سينمائية أمريكي.





* 1987 - نعمان عاشور، كاتب مصري.





* 1999 - عبد الرزاق البصير، أديب كويتي.





* 2005 - سول بيلو، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1976.





* 2008 - شارلتون هيستون، ممثل أمريكي.





* 2011 - باروخ بلومبرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.





* 2012 - بينجو وا موثاريكا، رئيس مالاوي.





* 2017 - الطاهر أحمد مكي، أكاديمي وباحث وناقد ومترجم مصري.









** أعـــيـــاد ومــنـــاســبــات





* يوم الطفل الفلسطيني.





* يوم الشجرة في كوريا الجنوبية.



