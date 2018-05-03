"الشويمي": الرئيس السيسي قام بـ 60 زيارة خارجية خلال 4 سنوات

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الخارجية المصرية لم تغب يومًا عن إفريقيا، مشيرًا إلى أن "وكالة التنمية والشراكة من أجل التنمية"، تقدم لجميع الدول الأفريقية مدرسين وأطباء وأساتذة جامعات، كما تعقد دورات لأبناء الدول الإفريقية في القاهرة.





وأضاف الشويمي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي قام بـ 60 زيارة خارجية خلال 4 سنوات، وكلها بهدف أن مصر تريد أن تكون مودة ومنافع متبادلة، ومردود ذلك نلاحظة على جميع المستويات.



