اليمن: الجيش يُحرر مواقع جديدة في البيضاء





حررت قوات الجيش الوطني اليمني، الخميس، عدداً من المواقع الاستراتيجية، في جبهة قانية شرقي البيضاء.





وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش الوطني شن هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مناطق اليسبل والخدار والخليقة في جبهة قانية، وأسفر الهجوم عن تحريرها وتطهيرها الكامل من الميليشيا، وتكبيدالأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.





وطبقاً للمصادر، فإن الجيش الوطني مستمر في التقدم نحو مواقع أخرى، في ظل استمرار المعارك.



