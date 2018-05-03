برلماني: مشروع قانون المرور يضع ضوابط لحالة الانفلات المروري

قال يحي الكدواني، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة هدفه وضع منظومة جديدة للمرور لكي تواكب ما قامت به الدولة من تطوير للطرق والكباري، ولتقليل الكوارث التي تحدث على الطرق.



