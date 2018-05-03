برلماني: مشروع قانون المرور يضع ضوابط لحالة الانفلات المروري
الخميس 03/مايو/2018 - 11:20 م
كساب أحمد
قال يحي الكدواني، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة هدفه وضع منظومة جديدة للمرور لكي تواكب ما قامت به الدولة من تطوير للطرق والكباري، ولتقليل الكوارث التي تحدث على الطرق.
وتابع "الكداوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن هذا المشروع يضع ضوابط للحالة الانفلات المروري القائمة حاليًا،ويتضمن عدة نقاط لكل سائق، وبعد استنفاذها يتم تطبيق العقوبة عليها، لافتًا إلى أن الفترة القادمة سيتم استخدام منظومة جديدة للتتبع السيارات ومستخدميها.