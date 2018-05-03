وزير التعليم: المحتجون على النظام التعليمي الجديد لا يتجاوز 0.5% من أولياء الأمور



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه مستاء من تداول مصطلح تعريب العلوم، مؤكدا أنه لم يقل مثل هذا الكلام، لافتا إلى أن مصر بها 55 ألف مدرسة، وعدد مدارس اللغات 8 آلاف مدرسة فقط، بينما يبلغ عدد المدارس التجريبية 700 مدرسة، والمدارس الحكومية 48 ألف مدرسة.



وأضاف أننا ننتظر تطوير نظام التعليم منذ سنوات، والذي بمثابة هدية للمصريين، ولا يوجد نظام تعليمي لكل مواطن، متابعا: "مبنعملش مناهج على هوى الناس"، مؤكدا أن هدف الدول خلق نظام تعليمي مجاني بجودة عالية تصل لمرتبة عالمية.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المحتجين على النظام التعليمي الجديد لا يتجاوز نصف في المئة من إجمالي عدد أولياء أمور الطلاب.