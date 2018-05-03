مقتل المتهمين في واقعة استشهاد أمين شرطة القناطر الخيرية

لقي المتهمان فى واقعة استشهاد أمين شرطة خطاب حسينى محمد، من قوة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، مصرعهما خلال تبادل اطلاق مداهمة أحد أوكار المخدرات بمنطقة ابوالغيط بمركز القناطر الخيرية.





وشارك بالحملة التى أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وبرئاسة العميد محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وضباط الأمن العام وقوات من العمليات الخاصة ومباحث مركز القناطر الخيرية.



