نجم مانشستر سيتي يصدم محمد صلاح

أكد الدولي البلجيكي فينسنت كومباني مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على أن زميله في الفريق ومواطنه كيفن دي بروين وهو الأحق بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بدلاً من محمد صلاح.





وقال كومباني في تصريحاته لشبكة "CNN": دي بروين الأحق بالجائزة، وفوز محمد صلاح بها سيترك آثراً إيجابياً على مصر وإفريقيا.





وأضاف كومباني: إذا نظرنا إلي ما يقدمه مع السيتي في المباريات ستعرف جيداً أننا يصعب علينا وصف أدائه فهو لاعب مختلف عن الجميع.