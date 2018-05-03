وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
الخميس 03/مايو/2018 - 11:17 م
حسام زيدان - تصوير: مصطفى فتحي
قال الأستاذ الدكتور خالد العناني، في كلمته التي ألقاها اليوم بحفل افتتاح مركز الدكتور زاهي حواس لدراسة المصريات، إن المتحف المصري الكبير بخير، ولم تتضرر أيًا من أجزاؤه، أو أي أثر من آثاره.
وأضاف "العناني"، أن كافة وسائل الإعلام مدعوة يوم السبت 5 مايو لجولة بالمتحف المصري الكبير، ومشاهدة آثار الحريق بشكل عملي، وجولة بأقسام المتحف الكبير، للاطمئنان على سلامته.
كما أعلن العناني أن يوم السبت سيشهد نقل آخر أثر من آثار الملك توت عنخ آمون من قلعة الناصر صلاح الدين إلى المتحف المصري الكبير، ودعى كافة وسائل الإعلام العالمية والمحلية لمتابعة الحدث.
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