وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)

قال الأستاذ الدكتور خالد العناني، في كلمته التي ألقاها اليوم بحفل افتتاح مركز الدكتور زاهي حواس لدراسة المصريات، إن المتحف المصري الكبير بخير، ولم تتضرر أيًا من أجزاؤه، أو أي أثر من آثاره.





وأضاف "العناني"، أن كافة وسائل الإعلام مدعوة يوم السبت 5 مايو لجولة بالمتحف المصري الكبير، ومشاهدة آثار الحريق بشكل عملي، وجولة بأقسام المتحف الكبير، للاطمئنان على سلامته.



