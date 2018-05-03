ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)

الخميس 03/مايو/2018 - 11:17 م
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
طباعة
حسام زيدان - تصوير: مصطفى فتحي
 
قال الأستاذ الدكتور خالد العناني، في كلمته التي ألقاها اليوم بحفل افتتاح مركز الدكتور زاهي حواس لدراسة المصريات، إن المتحف المصري الكبير بخير، ولم تتضرر أيًا من أجزاؤه، أو أي أثر من آثاره. 

وأضاف "العناني"، أن كافة وسائل الإعلام مدعوة يوم السبت 5 مايو لجولة بالمتحف المصري الكبير، ومشاهدة آثار الحريق بشكل عملي، وجولة بأقسام المتحف الكبير، للاطمئنان على سلامته. 

كما أعلن العناني أن يوم السبت سيشهد نقل آخر أثر من آثار الملك توت عنخ آمون من قلعة الناصر صلاح الدين إلى المتحف المصري الكبير، ودعى كافة وسائل الإعلام العالمية والمحلية لمتابعة الحدث.  
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
وزير الآثار يعلن عن جولة للإعلاميين بالمتحف الكبير (صور)
المزيد عن: عنخ آمون دكتور زاهي حواس دراسة المصريات أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2017/2018
ريد بول سالزبورغ - النمسا
2
x
21:05
0
مارسيليا - فرنسا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
1
x
21:05
0
آرسنال - إنجلترا
الدوري السعودي للمحترفين
الطائي
0
x
18:25
1
أحد
كأس رئيس الدولة الإماراتي
العين
2
x
16:05
1
الوصل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/3/2018 11:30:00 PM