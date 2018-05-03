مقتل 7 من قوات حفتر إثر انطلاق مواجهات مع مجاهدي درنة

أعلن مصدر عسكري ليبي، الخميس، عن مقتل 7 عسكريين وإصابة 6 آخرين، من قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق شرق، إثر انطلاق مواجهات مسلحة مع قوات مجلس شورى مجاهدي درنة، في محيط مدينة درنة شرق.





وقال الضابط فرج المبري، من قوات حفتر، إن قواتهم "اشتبكت اليوم، مع عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة، وتحدث عن تقدمهم "لمواقع جديدة والسيطرة عليها.





وأضاف أن قوات حفتر، استهدفت بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف نقاطا وتحركات لتلك العناصر في محوري عزيز، والظهر الحمر، والحيلة، جنوب درنة.





ونفى المبري، ما تردد من أنباء عن سيطرة قواتهم على طريق سيدي عزيز، بقيادة العقيد جمعة العبيدي، قائد كتيبة "عمر المختار، بمدينة طبرق.





لكنه أكد سيطرتهم على مسجد أبو سليم، بمرتفعات الفتائح الزراعية بمنطقة سيدي عزيز، جنوب غرب درنة، وهو ما لم يتسن التحقق منه من مصدر مستقل.





وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمسجد وبداخله قوات حفتر، التي أعلنت سيطرتها عليه بشكل كامل.





وأوضح الضابط الليبي، أنه وصل المستشفى الميداني بمدينة القبة 7 قتلى نتيجة مواجهات اليوم، وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة"، دون تفاصيل إضافية.