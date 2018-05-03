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وزير الآثار: المتحف المصري ينتظر افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل

الخميس 03/مايو/2018 - 11:14 م
وزير الآثار: المتحف المصري ينتظر افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل
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حسام زيدان - تصوير: مصطفى فتحي
 

قال الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن المتحف المصري بالتحرير سوف  يشهد افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل.


وأوضح "العناني"، أن المتحف المصري بالتحرير سوف يتم ترميمه، وتجديده، وإعادته لحالته الأصلية، كما سيتم إخراج الكنوز الأثرية الموجودة بمخازن المتحف كي يتم عرضها حيث أن هناك العديد  من القطع الأثرية التي لم تعرض من قبل.

 

جاء تصريح الدكتور خالد العناني أثناء كلمته التي ألقاها مساء اليوم في حفل افتتاح مركز الدكتور زاهي لدراسة المصريات، والذي انطلق بمبادرة من مكتبة الإسكندرية، وسيكون مقره بالقرية الذكير بالقاهرة.

وزير الآثار: المتحف المصري ينتظر افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل
وزير الآثار: المتحف المصري ينتظر افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل
وزير الآثار: المتحف المصري ينتظر افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل
وزير الآثار: المتحف المصري ينتظر افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل
وزير الآثار: المتحف المصري ينتظر افتتاحًا جديدًا في نوفمبر المقبل
المزيد عن: وزارة الآثار من الإسكندرية زاهي حواس دراسة المصريات أخبار
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