ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير استراتيجي: مصر ستصبح القوة الرئيسية للغاز الطبيعي في المنطقة

الخميس 03/مايو/2018 - 11:16 م
خبير استراتيجي: مصر ستصبح القوة الرئيسية للغاز الطبيعي في المنطقة
اللواء سمير فرج
طباعة
أمنية فوزي
 
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، والخبير العسكري والاستراتيجي، إن حقل ظهر أكبر حقل ينتج في المنطقة، وبعده حقل سلامات المصري.

وأكد "فرج"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن مصر ستصبح القوة الرئيسية للغاز الطبيعي في المنطقة.

وتابع: "خط الغاز المقترح هو أمل 2020، وسيجعل مصر تصدر الغاز الطبيعي".
المزيد عن: مصر غاز صدي البلد اللواء سمير فرج التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2017/2018
ريد بول سالزبورغ - النمسا
2
x
21:05
0
مارسيليا - فرنسا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
1
x
21:05
0
آرسنال - إنجلترا
الدوري السعودي للمحترفين
الطائي
0
x
18:25
1
أحد
كأس رئيس الدولة الإماراتي
العين
2
x
16:05
1
الوصل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/3/2018 11:30:00 PM