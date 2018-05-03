خبير استراتيجي: مصر ستصبح القوة الرئيسية للغاز الطبيعي في المنطقة

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، والخبير العسكري والاستراتيجي، إن حقل ظهر أكبر حقل ينتج في المنطقة، وبعده حقل سلامات المصري.



وأكد "فرج"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن مصر ستصبح القوة الرئيسية للغاز الطبيعي في المنطقة.



وتابع: "خط الغاز المقترح هو أمل 2020، وسيجعل مصر تصدر الغاز الطبيعي".

