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كوكوسكوف مديرا فنيا لفريق فينيكس

الخميس 03/مايو/2018 - 11:13 م
كوكوسكوف مديرا فنيا لفريق فينيكس
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وكالات
 
عين فينيكس صنز الصربي إيغور كوكوسكوف الأربعاء مدرباً له، ليصبح بالتالي أول مدرب مولود خارج أميركا الشمالية يشرف على فريق في الدوري الأميركي للمحترفين.
 
ويشغل كوكوسكوف (46 عاماً) حالياً منصب مساعد المدرب في يوتا جاز، وسبق أن قاد منتخب سلوفينيا إلى احراز لقب كأس أوروبا عام 2017.

ويعمل كوكوسكوف في دوري المحترفين منذ عام 2000، ويعرف فينيكس جيداً حيث كان مساعداً للمدرب بين 2008 و2013. وكان مساعداً لمدرب فريق ميسوري في بطولة الجامعات في موسم 2009-2010.

وقال مدير عام فينيكس ران ماكدونو "أظهر إيغور ريادته طوال مسيرته، وسيقدم الكثير من الخبرة لفريقنا".

وتابع "كان دائماً ملتزماً بتطوير لاعبيه واعتماد أسلوب مبتكر، وكانت مسيرته ناجحة".

وبات كوكوسكوف رابع مدرب منذ 2016 لفينيكس صنز الذي فشل في بلوغ الأدوار النهائية "بلاي أوف" منذ 2010، وحقق في الدور المنتظم هذا الموسم 21 فوزاً فقط في 82 مباراة. 

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