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كوبر يضم ثنائي الأهلي في مونديال روسيا

الخميس 03/مايو/2018 - 11:11 م
كوبر يضم ثنائي الأهلي في مونديال روسيا
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الفجر الرياضي
 

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على ضم ثنائي الأهلي سعد الدين سمير ومحمد الشناوي بشكل رسمي لمونديال روسيا.


وقام المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب بإخطار التجنيد بسفر الثنائى الى روسيا للمشاركة مع المنتخب الوطني الأول فى نهائيات كأس العالم 2018 التى ستقام بالصيف المقبل.

 

ويؤدى الثنائى فى الوقت الحالى فترة الخدمة العسكرية خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل كوبر يطالب بانهاء كافة الأوراق التحضيرية بسفر الثنائى سواء لأوروبا فى معسكر المنتخب المقبل، أو للتواجد بنهائيات كأس العالم.

 

ويلتقى المنتخب الوطني نظيره الكويتي يوم 25 مايو قبل ان تتوجه البعثة الى الأول من يونيو أمام كولومبيا فى ايطاليا، قبل أن يواجه بلجيكا فى ختام الاستعدادات يوم 6 يونيو.

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