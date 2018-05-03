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برلماني: الإنتهاء من مليون وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي منتصف 2019

الخميس 03/مايو/2018 - 11:11 م
برلماني: الإنتهاء من مليون وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي منتصف 2019
النائب محمد إسماعيل
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رقية جمال
 
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الدولة تعمل على عدة محاور فيما يتعلق بموضوع الإسكان، فهناك إسكان تطوير العشوائيات مثل الدويقة التى تم نقلها لحي الأسمرات وغيرها.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "LTC"، اليوم الخميس، أنه تم الإنتهاء من 235 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، وسيتم الإنتهاء من 500 ألف وحدة مع نهاية العام الحالي، على أن يتم الإنتهاء من المليون وحدة سكنية مع منتصف 2019.

ونوه، إلى أن سكن مصر يتم تسليم الوحدات بمجرد حجز الوحدات، مؤكدًا أن الوحدات الموجودة بسكن مصر جيدة جدًا، وهناك إقبال كبير عليه رغم ارتفاع سعره.
المزيد عن: مصر النائب محمد إسماعيل التوك شو البرلمان اسكان اجتماعي اخبار مصر
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