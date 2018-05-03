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أهداف وملخص مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في بطولة الدوري الأوروبي

الخميس 03/مايو/2018 - 11:05 م
أهداف وملخص مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في بطولة الدوري الأوروبي
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الفجر الرياضي
 

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه الصعب على آرسنال الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، بإياب نصف نهائي البطولة.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "الإمارات" معقل الفريق الإنجليزي.

 

ويُدين الروخي بلانكوس بهذا الفوز الغالي، إلى مهاجمه دييجو كوستا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من عمر اللقاء.

 

وينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من مباراة ريد بول سالزبورغ النسماوي ومارسيليا الفرنسي، والتي امتدت إلى أشواط إضافية.

 

وتقام المباراة النهائية على ملعب الأضواء في ديسين - شاربيو بفرنسا، بالسادس عشر من مايو الجاري.



المزيد عن: ملعب الأضواء سالزبورغ الدوري الاوروبي آرسنال أتلتيكو مدريد
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