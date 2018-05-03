محافظ دمياط: مدينة الأثاث توفر 140 ألف فرصة عمل

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن دمياط تشهد انطلاقة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات التنموية والصناعية خاصة "مدينة دمياط للأثاث" المقامة على مساحة ٣٣١ فدان وتصل تكلفتة تنفيذها ٧ مليار جنيه وتوفر أكثر من ١٤٠ ألف فرصة عمل.



وأضاف المحافظ في تصريحات له اليوم الخميس، أن الدولة تسعى دائما لتوفير جميع سبل الرعاية والحماية لجميع العاملين في قطاع الأثاث، من خلال تحديث صناعة الأثاث وتعميق التكنولوجيا لدى الصناعة وزيادة القيمة المضافة لدى المنتج النهائي لتحقيق خطوات حقيقية وكبيرة فى زيادة الصادرات.