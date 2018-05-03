أهم أخبار مصر اليوم الخميس 3/5/2018
الخميس 03/مايو/2018 - 11:07 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 3-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث عقد دكتور زاهي حواس، في نهاية كلمته، بحفل افتتاح مركز زاهي حواس للمصريات بالمتحف المصري بالتحرير، مزادا علنيا على القبعة الخاصة به والتي صاحبته في رحلة اكتشافاته.
في مزاد علني.. بيع "برنيطة" زاهي حواس بـ35 ألف جنيه (فيديو)
إطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تعرف على مركز زاهي حواس لدراسة المصريات
غدا.. وزير الري يتوجه إلى إثيوبيا لحضور اجتماع سد النهضة
حواس: مركز زاهي حواس سيقدم جائزة 10 آلاف جنيه للمتميزين بالآثار (صور)
في مزاد علني.. بيع "برنيطة" زاهي حواس بـ35 ألف جنيه (فيديو)
إطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تعرف على مركز زاهي حواس لدراسة المصريات
غدا.. وزير الري يتوجه إلى إثيوبيا لحضور اجتماع سد النهضة
حواس: مركز زاهي حواس سيقدم جائزة 10 آلاف جنيه للمتميزين بالآثار (صور)
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