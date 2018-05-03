أهم أخبار مصر اليوم الخميس 3/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 3-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث عقد دكتور زاهي حواس، في نهاية كلمته، بحفل افتتاح مركز زاهي حواس للمصريات بالمتحف المصري بالتحرير، مزادا علنيا على القبعة الخاصة به والتي صاحبته في رحلة اكتشافاته.