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أهم أخبار مصر اليوم الخميس 3/5/2018

الخميس 03/مايو/2018 - 11:07 م
أهم أخبار مصر اليوم الخميس 3/5/2018
معالم مصر - أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 3-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث عقد دكتور زاهي حواس، في نهاية كلمته، بحفل افتتاح مركز زاهي حواس للمصريات بالمتحف المصري بالتحرير، مزادا علنيا على القبعة الخاصة به والتي صاحبته في رحلة اكتشافاته.

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