مكتب دمياط يحصد جوائز مهرجان معًا لتحويل الإعاقة إلى طاقة

قال الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن مكتب ذوى القدرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، شارك فى المهرجان الذى تنظمه الإدارة المركزية لمكتب شئون الوزير بعنوان معا لتحويل الإعاقة الي طاقة.



