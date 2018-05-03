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مكتب دمياط يحصد جوائز مهرجان معًا لتحويل الإعاقة إلى طاقة

الخميس 03/مايو/2018 - 11:04 م
مكتب دمياط يحصد جوائز مهرجان معًا لتحويل الإعاقة إلى طاقة
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
قال الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن مكتب ذوى القدرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، شارك فى المهرجان الذى تنظمه الإدارة المركزية لمكتب شئون الوزير بعنوان معا لتحويل الإعاقة الي طاقة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، شارك من دمياط 50 من ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والحركية والبصرية وقصار القامة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية وفاز مكتب ذوي الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط علي مستوى الجمهورية بعدد مراكز متقدمة منها:المركز الأول تنس طاولة ذهني بنين الاعب ابراهيم النواح،والمركز الثالت العاب قوي ذهني بنين الاعب رضا الشحات، والمركز الثاني لياقة بدنية قصار قامة إيناس الجبالي،والمركز الثالت لياقة بدنية قصار القامة سحر السيد.
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