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إصابة 8 عمال في تصادم سيارتين بالطريق الدئري الإقليمي بالشرقية

الخميس 03/مايو/2018 - 11:03 م
إصابة 8 عمال في تصادم سيارتين بالطريق الدئري الإقليمي بالشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصيب 8 من عمال اليومية، بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تصادم سيارتين بالطريق الدائري الإقليمي بالقرب من نزلة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل مُحملة بعمال اليومية، ما أسفر عن إصابة 8 عمال بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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