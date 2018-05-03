إصابة 8 عمال في تصادم سيارتين بالطريق الدئري الإقليمي بالشرقية

أصيب 8 من عمال اليومية، بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تصادم سيارتين بالطريق الدائري الإقليمي بالقرب من نزلة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



