أهم أخبار قطر اليوم الخميس 3/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الخميس الموافق 3-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث كشف الصحفي البريطاني روبرت فيسك في مقال بصحيفة "إندبندنت"، أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى قبل أيام لقاء خاصًا مع صحفيين سوريين، وأبلغهم بأن العلاقات تجددت، على مستوى متدنٍ ومتواضع جدًا، بين قطر وسوريا.