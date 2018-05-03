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أهم أخبار قطر اليوم الخميس 3/5/2018

الخميس 03/مايو/2018 - 11:03 م
أهم أخبار قطر اليوم الخميس 3/5/2018
قطر - أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الخميس الموافق 3-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث كشف الصحفي البريطاني روبرت فيسك في مقال بصحيفة "إندبندنت"، أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى قبل أيام لقاء خاصًا مع صحفيين سوريين، وأبلغهم بأن العلاقات تجددت، على مستوى متدنٍ ومتواضع جدًا، بين قطر وسوريا.

روبرت فيسك: هل استأنفت قطر علاقاتها مع نظام الأسد؟

سفير روسيا السابق بالدوحة يصف قطر بـ"مركز دعم الإرهابيين"

صحف الخليج تكشف أسباب صمت قطر عن إدانة إيران بشأن أزمتها مع المغرب

المزيد عن: قطر اليوم قطر صحف الخليج روبرت فيسك الدوحة إيران أهم أخبار اليوم الخميس
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