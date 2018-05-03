تويتر يحث 330 مليون مستخدم على تغيير كلمة السر بعد خلل فنى

حثّت إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم أكثر من 330 مليون مستخدم على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد حدوث خلل تسبب في تخزين بعضهم فى نص عادي على نظام الكمبيوتر الداخلي الخاص به.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت الشبكة الاجتماعية إنها قامت بإصلاح الخلل، وأن تحقيقاً داخلياً لم يعثر على أية إشارة إلى سرقة كلمات السر أو إساءة استخدامها من قبل المطلعين، لكنّها حثّت جميع المستخدمين على الشروع في تغيير كلمات المرور الخاصة بهم كإجراء احترازى.

ولم بذكر "تويتر" عدد كلمات المرور التي تأثرت بها، ولكن مصدرًا مطلعًا أكدّ أنّ الرقم كبير، واكتشف تويتر هذا الخطأ منذ عدة أسابيع وأبلغ بعض المنظمين بذلك، وفقاً للمصدر الذى لم يكن مخولًا لمناقشة الأمر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذي يفحص فيه المشرعون والمنظمون في جميع أنحاء العالم طريقة قيام الشركات بتخزين وتأمين بيانات المستهلكين، بعد سلسلة من الحوادث الأمنية بمواقع التواصل الأخرى، مثل فيسبوك.