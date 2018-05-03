أهم أخبار السعودية اليوم الخميس 3/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الخميس الموافق 3-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.