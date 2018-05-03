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أهم أخبار السعودية اليوم الخميس 3/5/2018

الخميس 03/مايو/2018 - 11:00 م
أهم أخبار السعودية اليوم الخميس 3/5/2018
السعودية - أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الخميس الموافق 3-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب

قوات أمريكية خاصة تساعد السعودية في الحرب ضد الحوثيين

النيابة العامة: لابد من صيانة حرمة الأشخاص ومساكنهم

المملكة تضع اللمسات الأخيرة لنقل ملكية مركز الملك عبد الله المالي

سلمان للإغاثة يوقّع برنامجًا تنفيذيًا لإفطار صائم في اليمن
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