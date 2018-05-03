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زاهي حواس: مركز الدراسات المصرية سيكون انطلاقة للوعي الأثري والتاريخي

الخميس 03/مايو/2018 - 10:58 م
زاهي حواس: مركز الدراسات المصرية سيكون انطلاقة للوعي الأثري والتاريخي
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حسام زيدان - تصوير: مصطفى فتحي
 

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إن مركز زاهي لدراسة المصريات سيكون مركزًا لإشعاع الوعي الثقافي بين جموع أبناء الشعب المصري.

 

وأضاف أنه سيتم عمل موسوعة  لتتاريخ المصري القديم بشكل مبسط، ومجموعة من الوثائقيات والأفلام التي تبسط المعلومة التاريخية وتوصلها بشكل صحيح.

 

جاءت تصريحات الدكتور زاهي  حواس على هامش  حفل إطلاق مركز زاهي حواس لدراسة المصريات برعاية مكتبة الإسكندرية، واستضاف الحفل وزارة الآثار بحديقة المتحف المصري بالتحرير مساء اليوم الخميس. 

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