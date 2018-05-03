بعد شرائه قبعة "حواس" بـ 35 ألف جنيه.. هشام إدريس: "شرف لأي مصري امتلاك هذه البرنيطة"

قال هشام إدريس، الذي اشترى قبعة زاهي حواس بـ35 ألف جنيه في مزاد علني، إنه أحد المهتمين بمجال الآثار المصرية، وأن د. زاهي حواس يمثل قيمة وقامة كبيرة في علم المصريات، وأنه لشرف لأي مصري أن يمتلك القبعة الخاصة به، والتي رافقته بعثاته واكتشافاته الأثرية.

وأضاف "هشام"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه سوف يقوم بعمل حلية زجاجية خاصة بالقبعة، وسوف يحتفظ بها في مكان متميز بغرفة مكتبه الخاصة، حيث أنها تمثل له قيمة خاصة .





جاءت تصريحات هشام إدريس، بعد أن قام بشراء برنيطة الدكتور زاهي حواس في مزاد علني أقامه حواس في حفل إطلاق مركزه لدراسة المصريات.



