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البورصة الأمريكية تنهي جلسة تداول متقلبة على انخفاض

الخميس 03/مايو/2018 - 10:53 م
البورصة الأمريكية تنهي جلسة تداول متقلبة على انخفاض
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وكالات
 
أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة في معظمها يوم الخميس بعد جلسة متقلبة تجاذبت فيها السوق بين بيانات اقتصادية قوية وأرباح مخيبة للآمال من بضع شركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 5.17 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 23930.15 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.94 نقطة، أو 0.23 بالمئة، ليغلق عند 2629.73 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 12.75 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 7088.15 نقطة.
المزيد عن: وول ستريت داو جونز البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اخبار الاقتصاد
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