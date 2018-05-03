منظم وقفة أولياء أمور المدارس التجريبية: "مش كل صح ممكن نطبقه في الواقع"
الخميس 03/مايو/2018 - 10:52 م
هدى عبدالرازق
قال محمد عبدالمحسن، منظم وقفة أولياء أمور المدارس التجريبية، إن المدارس القومية لم يطبق عليها النظام التعليمي الجديد، مشيرا إلى أن وزير التعليم ذو فكر عالي، ولكن "مش كل صح يطبق في الواقع".
وأشار "عبدالمحسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية بينهم وبين الدولة عقد على تعليم أولادهم بشكل معين، معقبا: "إحنا دفعنا المصاريف، والزي المدرسي ليه بيغيروا كلامهم معانا".
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