منظم وقفة أولياء أمور المدارس التجريبية: "مش كل صح ممكن نطبقه في الواقع"

قال محمد عبدالمحسن، منظم وقفة أولياء أمور المدارس التجريبية، إن المدارس القومية لم يطبق عليها النظام التعليمي الجديد، مشيرا إلى أن وزير التعليم ذو فكر عالي، ولكن "مش كل صح يطبق في الواقع".



