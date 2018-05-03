شاهد.. الصور الكاملة لحفل "العسيلي" داخل جامعة الأهرام الكندية

أحيا النجم محمود العسيلي، أخر فقرات حفل جامعة الأهرام الكندية، التي شارك في أحيائها النجمة المغربية جنات والـ dj العالمي ياسر الحريري، بحضور عدد كبير من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.

افتتح "العسيلي" فقرته بأغنية "طول ما انت جنبي" وسط وهتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص علي تهنئة الجمهور بعيد شم النسيم والربيع ثم قدم "يا ناس"، "أنا مش مضمون"، "فوقي"، "خاينة" التي أضفت المزيد من أجواء المرح ووصلات الرقص، بالإضافة الى "مش مضمون"، "في حته تانية"، "تررم" التي اختتم بها فقرته.

سبق فقرة العسيلي عدد من الأغاني التي قدمها المطرب أحمد زكريا، ونالت إعجاب الجمهور والحفل من تنظيم الـ dj ياسر الحريري.

وشارك وليد الحريري بالإضاءة والليزر والـ fire works التي خطفت أنظار الجمهور وأضفت أجواء العالمية.