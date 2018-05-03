حركة تنقلات خارجية للمعلمين والمعلمات





أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن إعلان حركة النقل الخارجي، للمعلمين والمعلمات في الوظائف التعليمية؛ ممن تقدموا بطلبات التسجيل عبر حساباتهم في نظام نور.





وأوضحت وزارة التعليم، أنه بلغت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي 20.72%، بينما بلغت الرغبة في الانتقال من الدرجة الأولى إلى الخامسة 72.10%.





وأشارت الوزارة إلى أن الاستعلام يكون يوم الخميس 17/8/1439 هـ، بينما الاعتراض إلكترونيًا خلال عشرة أيام من إعلان نتيجة الحركة، كما أن ترتيب الشرائح من 7/9/1439 هـ إلى 16/9/1439 هـ.