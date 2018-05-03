العراق: اعتقال 20 داعشياً خططوا لهجمات خلال الانتخابات





تمكنت قوة من شرطة نينوى، اليوم الخميس، "من القبض على 20 إرهابياً كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية خلال الانتخابات في محافظة نينوى".





وقال مصدر أمني في الشرطة، وفق وكالة الأنباء العراقية، إن "معلومات استخباراتية أدت إلى اعتقال 20 إرهابياً من داعش كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية خلال الانتخابات في الموصل ومحيطها".





وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية وخلال عملية دقيقة اعتقلت الإرهابيين في أماكن متعددة داخل حي الشهداء الثانية في الموصل".



