اتحاد الكرة يحدد موعدين لنهائي الكأس.. تعرف على التفاصيل

قرر المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر يوم 14 مايو في حالة تأهل النادي الزمالك.

أما في حالة تأهل الإسماعيلي فأن المباراة النهائية ستقام يومي 15 و16 مايو الجاري، بسبب ارتباط الدراويش بمباراة مصيرية في بطولة الدوري أمام المصري البورسعيدي يوم 11 مايو.

وكانت لجنة المسابقات قد عدلت موعد نهائى كأس مصر بعد خروج الأهلى ليقام يوم 14 مايو الجارى بدلا من 19 من نفس الشهر.