قرار جديد من النيابة في "حريق المتحف المصري الكبير"

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بإخلاء سبيل عامل لحام، وكهربائى، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، فى واقعة الحريق الذى أندلع بموقع الأعمال بالمتحف المصرى الكبير.

كشفت معاينة موقع الحادث أن النيران اشتعلت في الجهه الخلفية للمتحف، والتهمت السقالات الخشبية الخارجية، المستخدمة في عمليات البناء بالمتحف، فضلا عن "الفوم" العازل، إلا أنها لم تمتد للداخل.

وكشفت، أقوال عدد من العاملين بموقع المتحف المصري الكبير، والذين تواجدوا وقت اندلاع الحريق، أن النيران اندلعت بسبب تطاير شرر من آلة تقطيع الحديد، وآلة اللحام، التي يستخدمها العمال في الأعمال الإنشائية، وانه نظرا لارتفاع درجة الحرارة فقد امتدت النيران بسرعة كبيرة لتشمل السقالات الخشبية.

وكان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تمكنوا من السيطرة على حريق فى السقالات والأخشاب بالمبانى الخلفية للمتحف المصرى الكبير بمنطقة الهرم، بعدما تم محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده لداخل المتحف، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات.





تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى كميات من الأخشاب بالمتحف الكبير فى الهرم، وتم الدفع بــ12 سيارة إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.