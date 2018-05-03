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اليونان تفرج عن عامل تركي بعد احتجازه بسبب عبوره الحدود

الخميس 03/مايو/2018 - 04:20 م
اليونان تفرج عن عامل تركي بعد احتجازه بسبب عبوره الحدود
أرشيفية
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وكالات
 

ذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية، أن "السلطات قامت، اليوم الخميس، بتغريم مواطن تركي يعمل في البلدية، وأمرت بالافراج عنه، بعد يوم واحد من احتجازه، بسبب عبوره الحدود بصورة غير قانونية.

وقضت محكمة في بلدة كاستانيس الحدودية، بأن يقوم الرجل (38عاماً) بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، وبدفع مبلغ 1500 يورو (1800 دولار) غرامة قبل ترحيله.

ويشار إلى أن الرجل هو عامل حفر يعمل في بلدة أدرنه، التي تقع في الجانب التركي. وقال إنه "عبر خط الحدود عن طريق الخطأ. كما أفرجت السلطات اليونانية عن سيارته أيضاً إلى الأتراك".

ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أنه "كان يقوم بحفر بئر للمياه عندما تم اعتقاله".

يذكر أن الحدود بين اليونان وتركيا على نهر إفروس، هي واحدة من النقاط المركزية للتوتر المتزايد في العلاقات بين حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت تركيا ألقت القبض في وقت سابق من العام الحالي، على جنديين يونانيين واتهمتهما بالتجسس، بعد أن عبرا الحدود، وتقول أثينا، إن "الجنديين كانا يتابعان المهاجرين في ظل تساقط الثلوج، عندما تخطيا الحدود، بدون قصد".

من جهة أخرى، ربط مسؤول تركي بين مسألة الجنديين اليونانيين وقضية ثمانية جنود أتراك، طالبوا باللجوء في اليونان، بعد فرارهم من تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في عام 2016.

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