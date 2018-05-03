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بسبب تغريدة مستفزة نادى أُحد يتقدم باعتذار للطائي

الخميس 03/مايو/2018 - 04:09 م
بسبب تغريدة مستفزة نادى أُحد يتقدم باعتذار للطائي
أرشيفية
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تقدم سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد، باسمه ونيابة عن أعضاء شرف النادي باعتذار عن التغريدة، التي نشرها حساب نادي أحد الرسمي. 

وأوضح نادي أحد، أن المسؤول عن نشر تلك التغريدة، هو أحد أعضاء المركز الإعلامي، وأنه جرى استبعاده فورًا في أعقاب نشره تلك التغريدة، التي تم حذفها فورًا من على حساب نادي أحد.

يذكر أن حساب نادي أحد، كان قد نشر تغريدة قال فيها جيناكم يا بعد حيي.. كرم الضيافة خارج الملعب عليكم، وداخل الملعب علينا.
المزيد عن: مركز اعلامي تغريدة الطائى السعودية اعتذار أحد
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