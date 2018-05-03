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نانسي إبراهيم تحتفل بعيد العمال في برنامجها "ألو سينما"

الخميس 03/مايو/2018 - 04:13 م
نانسي إبراهيم تحتفل بعيد العمال في برنامجها ألو سينما
نانسي إبراهيم
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أحمد رمضان متولي
 

تحتفل المذيعة نانسي إبراهيم، اليوم، مع جمهور برنامجها "ألو سينما" المذاع على شاشة "نايل سينما"، بعيد العمال وتبحر مع جمهورها فى عدد من أهم الأفلام المصرية التى تناولت حياة وقصص كفاح العامل المصري وعرض لأهمية دوره فى نهضة مصر ومن أهم هذه الأفلام: "العزيمة" و"ابن الحداد" و"النمر الأسود".. وغيرها.

 

ومن المقرر أن تجرى نانسى مداخلات تليفونية مع عدد من صناع السينما ونقاد السينما، بالإضافة إلى عرض مشاهد من أشهر الأفلام المصرية التى عرضت لصورة العامل وقضاياه مع عرض لتقارير الشارع المصري.

 

"ألو سينما" يذاع على شاشة "نايل سينما" يومي الأحد والخميس فى الرابعة والنصف عصرًا على الهواء مباشرة، والإعادة فى الواحدة والنصف فجرًا، والإعادة الثانية فى الثانية عشرة ظهرًا فى اليوم التالي.

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