4 أيام حبس لمتهم حاول إدخال حشيش لنجل شقيقته بقسم قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة وكيل النيابة بهجت حلاوة، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، حاول إدخال جرام ونص حشيش، لنجل شقيقته المحبوس في قسم قصر النيل.





تعود تفاصيل الواقعة إلى حبس متهم يدعى محمد جمعة، محكوم عليه 6 شهورفى القضية رقم 6057، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وأثناء زيارة خاله يدعى محمود ياسين، حاول إدخال جرام ونص حشيش داخل وجبة طعام، للمتاجرة به داخل السجن.





تم القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.